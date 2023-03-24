Нібито в РФ стільки танків-постаментів, що вистачить на цілу дивізію.

Російська пропаганда здивувала новими "ідеями" про те, як компенсувати танковий потенціал після величезних втрат на фронті. Один з "експертів" заявив, що цілком реальною є варіант зняття танків з постаментів.

Про це російський експерт заявив в ефірі пропагандистської програми Володимира Соловйова. Зокрема, він прокоментував відправлення на фронт ешелону старих танків Т-54 і Т-55. За його словами, Росія відправить на фронт навіть старі Т-34, знявши їх з постаментів, якщо потрібно буде.

"З'явилися дуже недоречні жарти, що ми скоро Т-34 будемо знімати з постаментів. Якщо знадобиться - будемо. Ми танками на постаментах бронетанкову дивизію можемо укомплектувати. Приколюватися з цього нема сенсу", - заявив "експерт", викликавши схвальні кивання головою Соловйова.

Танкова катастрофа в армії РФ

Росія втратила у війні в Україні 3 574 танки, чотири з яких ЗСУ знищили за минулу добу. Наразі російські окупанти в Україні використовують танки, в основному зняті з консервації, оскільки наявні на момент вторгнення бронемашини давно всі знищені.

Зараз Росія з Т-62 переходить на попередню модель танка. Вже далі нікуди переходити - у них немає більше старіших танків у запасах.

За словами експерта Миколи Саламахи, Російська Федерація за рік може підготувати до 1000 одиниць військової техніки для війни в Україні.

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