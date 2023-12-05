Вона повторювала наративи російської пропаганди.

У Бельгії жінка вигнала з магазину українця, який зробив їй зауваження через підтримку злочинної війни РФ проти України. Відео з центру міста Льєж оприлюднили у мережі.

Автор відео зайшов до магазину, в якому продають сувеніри з російською та радянською символікою, матрьошки, плакати з фотографією диктатора Путіна, а також одяг зображенням "чебурашки" в формі російського загарбника та літерами "Z".

Чоловік запитав у продавчині чи власниці магазина, символом чого є Z-свастика. Вона відповіла, що це символ "СВО", а вона є "громадянкою Європи". Після цього вона каже йому залишити магазин.

"Я пітримую війну в Україні... У мене там син воює. Я за "СВО". Це не війна Росії з Україною, це війна Росії зі Сполученими Штатами. На Україну напали самі українці. Ви її самі продали, за безцінь. Ви продали її американцям. Це ви напали на Донбас! Хто АТО оголосив?" - заявила вона їм у кінці.

"Русский мир" в інших країнах

Нагадаємо, минулої осені у Німеччині оштрафували пенсіонера, який прийшов на український мітинг з прапором Російської Федерації. Також штраф виписали чоловіку, який вийшов на роботу у футболці з буквою "Z".

Також повідомлялося про розслідування щодо проросійських активістів Олени Колбаснікової та Макса Шлунда, які живуть у Німеччині. Вони відомі підтримкою російської армії та війни проти України.

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