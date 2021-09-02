Треба вивчати Біблію, ви тоді багато що зрозумієте, порадив політик.

Голова російської Комуністичної партії Геннадій Зюганов заявив, що першим комуністом світу був Ісус Христос.

Про це йшлося в ефірі Комсомольської правди в Москві.

"Покладіть Нагірну проповідь Ісуса і поряд моральний кодекс комунізму – один в один. Ви просто ахнете", – звернувся політик до радіоведучих.

Зюганов додав, що, мовляв, головний лозунг комунізму "Хто не працює – той не їсть" написано у Посланні Апостола Павла.

"Треба вивчати Біблію, ви тоді багато що зрозумієте", – порадив він слухачам.

Ставлення комуністів до релігії

Під час приходу комуністів до влади на території Радянського Союзу пройшла серія арештів й переслідувань священників, оскільки релігія суперечила пануючій ідеологічній доктрині. Режим Сталіна знищував церкви й перетворював храми на складські приміщення.

Комунізм заборонили в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

"Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу", – йшлося у документі рішення.

Автор: Яна Ставська