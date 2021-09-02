Голова російської Комуністичної партії Геннадій Зюганов заявив, що першим комуністом світу був Ісус Христос.
Про це йшлося в ефірі Комсомольської правди в Москві.
"Покладіть Нагірну проповідь Ісуса і поряд моральний кодекс комунізму – один в один. Ви просто ахнете", – звернувся політик до радіоведучих.
Зюганов додав, що, мовляв, головний лозунг комунізму "Хто не працює – той не їсть" написано у Посланні Апостола Павла.
"Треба вивчати Біблію, ви тоді багато що зрозумієте", – порадив він слухачам.
Ставлення комуністів до релігії
Під час приходу комуністів до влади на території Радянського Союзу пройшла серія арештів й переслідувань священників, оскільки релігія суперечила пануючій ідеологічній доктрині. Режим Сталіна знищував церкви й перетворював храми на складські приміщення.
Комунізм заборонили в Україні
У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.
У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.
"Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу", – йшлося у документі рішення.