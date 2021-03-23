На питання, чи вважає він себе хорошою людиною, насильник заявив: "Ну, оступився трошки, з ким не буває?".

Російська телеведуча Ксенія Собчак випустила документальний фільм про «скопинського» маніяка Віктора Мохова. У березні він звільнився після 17 років ув'язнення за викрадення двох дівчаток, яких майже чотири роки утримував у підземному бункері та ґвалтував.

Фільм опублікований на YouTube-каналі Собчак.

Читайте також"Скопинський маніяк", який тримав двох дівчат у полоні понад 3 роки, збирається одружитися (відео)У фільмі, зокрема, маніяк зізнався, що йому «по кайфу» підвищена увага з боку громадськості та ЗМІ, а також заявив, що у в'язниці у нього не було часу рефлексувати про скоєне.

«Провину свою я спокутував, звичайно. Що тепер, все життя страждати? У дівчаток зараз все добре, мене це радує. У них все налагодилося», - заявив він.

На питання, чи вважає він себе хорошою людиною, насильник заявив: «Ну, оступився трошки, з ким не буває?».

Фільм про «скопинського» маніяка

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Віктора Мохова посадили до в'язниці у 2004-му. У 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову та 17-річну Олену Самохіну.

Він тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років. Йому буде заборонено відвідувати місця проведення спортивних, культурно-видовищних та інших масових заходів, а також залишати місце проживання або перебування вночі (з 22:00 до 6:00).

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного.

Після звільнення Мохов попрямував до Москви на ток-шоу, таки чином порушивши умови адміністративного нагляду.

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Автор: Катерина Шварц