Він пробивав на касі цукерки як сухарі, а за пиво взагалі не платив.

У Магнітогорську слідчого місцевого УМВС затримали за крадіжку продуктів з супермаркету "Пятерочка". Чоловік пробивав на касі самообслуговування дорогий товар як дешевий, а за алкоголь не платив взагалі.

Читайте такожУ Росії на вечірці сталася стрілянина на п'яну голову: багато загиблих (фото 18+)Про це пише Znak.com.

Так, з червня слідчий слідчої частини приходив за покупками в "Пятерочку". Цукерки на касі самообслуговування він пробивав як сухарі, а фісташки під виглядом цибулі. Пиво чоловік не пробивав взагалі, а інші дорогі продукти там же зважував під виглядом дешевших. Сума збитку, за попередніми даними, склала близько 40 тис. рублів.

За даними джерела видання, чоловіка вистежили в жовтні 2020 року, коли з полиці зникла пляшка дорогого міцного алкоголю.

"По камерах його відстежили з червня по жовтень 2020 року. Іноді пробивав дорогий товар під виглядом дешевого, іноді пробивав товар, потім робив скасування покупки, але товар на полицю не прибирав, а складав собі в кошик під інший товар. Швидше за все, він так робив і до червня, але записи камер не збереглися. Ходив і один, і з дружиною і дитиною", - розповіло джерело сайту.

Служба безпеки магазину в ході ревізії вивчала камери спостереження і побачила злодія. Його особу встановили та приїхали затримувати на робоче місце — в УМВС по Магнітогорську. Затримували з ОМОНом - як небезпечного злочинця.

Кримінальну справу відкрили за кількома епізодами статті 158 КК РФ («Крадіжка»).

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Автор: УНІАН