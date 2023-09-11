Цей же нотаріус працював з відомими кримінальними авторитетами і навіть був за ґратами.

Справу про спадок загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина веде нотаріус, родом з України.

Як з'ясував проект "ВЧК-ОГПУ", цю справу доручили 65-річному уродженцю міста Сновськ (колишній Щорс - УНІАН) Чернігівської області Анатолію Акуленку. Він живе і працює, як і нині покійний Пригожин, на Василівському острові.

З Євгеном Пригожиним нотаріус був знайомий через кримінальних авторитетів: обидва працювали Мишею Кутаїським (Михайло Мірілашвілі), і з Романом Цеповим ("Балтік-Ескорт" якого охороняв Путіна). Після отруєння останнього нотаріус ненадовго втратив землю з-під ніг - Акуленко став фігурантом кримінальної справи, де підозрювався у зловживанні повноваженнями нотаріуса. У складі злочинної групи він здійснював махінації із ввезенням автомобілів через митний пункт на кордоні Росії із Фінляндією.

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Новою "кришею" та підтримкою Акуленка став на той момент "перспективний бізнесмен, який балансує зі своїм кримінальним минулим між бандитами та чекістами". Нотаріус спочатку пішов на підписку, а невдовзі повернувся до контори на Василівському.

Через кілька років, у 2013 році, Анатолій Акуленко знову потрапив у зведення подій, але вже як заявник. Нотаріус міцно випивав, і не лише у закладах Євгена Пригожина. Він був доставлений до лікарні, де написав заяву про втрату паспорта.

Спадок Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії сталася авіакатастрофа. Зʼясувалося, що розбився літак, який належить ватажку "вагнерівців" Євгену Пригожину. На борту були 10 осіб, всі вони загинули. Серед пасажирів числився і сам Пригожин.

Його смерть в Росії підтвердили офіційно. Вже за кілька днів після авіатрощі його поховали в Санкт-Петербурзі в закритому форматі.

У Санкт-Петербурзі відкрито спадкову справу ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який загинув в авіатрощі у Тверській області РФ. Зазначається, що доньки "кухаря Путіна" залишилися майже ні з чим. Майже все успадкує його син Павло.

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