Історія із засновником ПВК "Вагнер" відгукнулася Путіну рекордним падінням рейтингу, чого не скажеш про його військового міністра.

У РФ стався "казус" з рейтингом довіри росіян до вищого керівництва Росії у зв'язку з ліквідацією засновникам ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Так, лідеру РФ Володимиру Путіну ця "історія" відгукнулася рекордним падінням рейтингу з початку війни, чого не скажеш про главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це свідчить опитування, яке в серпні провів Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

У респондентів запитали, кому з російських політиків вони довіряють більше. Путіна назвали лише 35,5% росіян. Це рекордно мінімальний показник з початку війни РФ проти України, зазначає "Можем объяснить".

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Нижче рейтинг диктатора був лише до початку повномасштабних бойових дій. У лютому 2022 року він становив 31,3%, але вже після початку вторгнення - різко зріс.

Як видно на графіку нижче, після ліквідації "Пригожина" рівень підтримки Путіна продемонстрував черговий спад, хоча його рейтинг плавно знижувався протягом півтора років на тлі невдач армії РФ в Україні.

Також зріс антирейтинг Путіна: тепер цей показник становить 6,6%, тоді як раніше йшлося про 6,2%.

У той же час смерть Пригожина "поліпшила справи" у глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, якого багато експертів називають можливим замовником вбивства ватажка ПВК "Вагнер". Його антирейтинг впав з 9,7% до 7,7%. Водночас рейтинг довіри до Шойгу зріс до 7,1% (раніше було 6,9%).

У РФ кажуть, що за смертю Пригожина стоїть Шойгу

Нагадаємо, деякі експерти, а також колишні політики, ознайомлені з "кухнею" Кремля, вважають, що за смертю Пригожина стоїть глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Зокрема, таку думку висловлював УНІАН екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він заявив, що організатор ліквідації Пригожина саме Шойгу. Літак ватажка ПВК "Вагнер" збили ракети, а без наказу військового міністра, їх би ніхто не запустив по Пригожину, зазначав він.

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