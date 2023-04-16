При цьому він заявив, що молитиметься за мир на "руській землі", зокрема й за Україну.

Скандальний патріарх РПЦ Кирило відзначився цинічною заявою про "малоросів" та "великоросів" під час пасхальної промови.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, патріарх звернувся до "малоросів" (очевидно, він мав на увазі українців - УНІАН), що живуть на "російській землі", з вимогою миру, тобто капітуляції перед Росією.

Кирило переконує вірян, що Росія бореться з "новим язичництвом" та науково-технічним прогресом людства, знищуючи дотла українські міста та села. Війну, розв'язану Росією проти України глава РПЦ називає "міжусобною бійнею".

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"Сьогодні на землі нашій, російській, історичній, відбуваються важкі події. Можна сказати, міжусобна бійня. І сьогодні звертаюся і до росіян, і до українців. Особливо звертаюся до тих, хто не з власної волі виявився залученим до цього конфлікту. Ми повинні силою нашої молитви і нашими добрими справами зробити все, щоб якнайшвидше цей конфлікт зупинився, щоб мир і спільне добре життя, братерські стосунки знову з'єднували міцно-міцно наші народи, які були єдиним народом єдиної Русі", – видав патріарх.

Після порції нісенітниць Кирило цинічно заявив, що молитиметься за благословення "землі руської". При цьому він уточнив, що "землею руською" вважає Україну.

"Нехай Господь допоможе нам, пройшовши тими випробуваннями, які зараз мають місце, знову знайти мир, взаємну повагу, згоду, здатність жити і працювати разом. Хай зберігає Господь землю Руську, нехай зберігає Господь усі народи, які історично живуть на цій величезній частині суші. Нехай зберігає Господь країни наші, нехай зміцнить мир і любов у відносинах між нами", – заявив Кирило.

Патріарх Кирило та РПЦ

Представники РПЦ послідовно закладали в голови росіян те, що було вигідно особисто Путіну, а з початку повномасштабної війни переконували, що це війна "за правду".

Очільник РПЦ патріарх Кирило виправдовує напад Росії на Україну. У вересні він заявив, що окупанти змиють з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" на війні. Вже взимку він сказав, що прагнення зберегти життя - чужа Росії цінність.

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