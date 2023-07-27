Під час виступу на саміті Росія-Африка Патріарх Кирило неправильно назвав Путіна по батькові, назвавши його "Володимир Васильович".
Відео з обмовкою активно поширили телеграм-канали. Так, під час своєї промови Патріарх Кирило звернувся до Путіна "Володимире Васильовичу". Таке ж ім'я по батькові мав і сумнозвісний тиран Іван Грозний, який відомий своїми кривавими розправами та стратами, а також започаткуванням Опричнини, яка вважається періодом масових репресій, свавілля та жахливих злочинів.
Російський Патріарх одразу виправився, але сумну реакцію диктатора Росії можна побачити на відео.
Саміт Росія-Африка: останні новини
Зустріч проходить 27-28 липня у російському Санкт-Петербурзі. За даними ЗМІ, лідери лише 17 країн з 54 погодилися відвідати Росію, ще 10 - відправили свої делегації.
Сьогодні в мережі з'явилася фотографія ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, якого Путін відправив у Білорусь, на самміті.