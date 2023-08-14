Російському генералу заборонено залишати квартиру.

Заступник командувача об'єднаним угрупуванням військ Росії в Україні генерал Сергій Суровікін знаходиться під"домашнім арештом".

Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело. За їхніми даними, окупант не може залишати квартиру. "Днями йому дозволили бачитися з кількома підлеглими, в тому числі генералом Олегом Пальгуєвим, який фактично виконує функції ад'ютанта Суровікіна", - йдеться в повідомленні.

Офіційно розслідування щодо Суровікіна не ведуть, проте він провів довгий час в ув'язненні, відповідаючи на "незручні" питання. Рішення по ньому повинен прийняти президент РФ Путін. "Чим пізніше це станеться, чим більше він "охолоне", тим краще", - зазначило джерело.

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Затримання Суровікіна

Нагадаємо, російський генерал разом з першим заступником начальника ГУ Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенантом Володимиром Алексєєвим записував відеозвернення в день заколоту, в якому закликав "вагнерівців" "підкоритися волі і наказу всенародно обраного президента РФ".

Пізніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Суровікін не виходить на зв'язок, а також не з'являється вдома.

За даними The Wall Street Journal, відразу після повстання в РФ затримали для допиту ряд високопоставлених військових, 15 - звільнили або відсторонили. Серед затриманих і Суровікін - він нібито міг знати про плани Пригожина, але не брав у них участі.

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