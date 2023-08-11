Російські рятувальники заявили про завершення робіт.

Російський танкер Sig, який був пошкоджений в Чорному морі морським дроном, відбуксирували в порт Ростовської області.

Про це повідомляють в Морспасслужбі Росморрічфлоту. Так, аварійно-рятувальна група завершила основні роботи з усунення наслідків удару. Судно після буксирування ошвартували до причалу СРЗ "Червоний моряк" в порту Аксай.

Вказується, що пробоїна з'явилася в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту танкера. Російські рятувальники зібрали 82 кубометри нафтоводяної емульсії та близько 600 кілограмів замазученої теплоізоляційної обшивки. У машинному відділенні встановили бонове загородження.

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Атака на російський танкер: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня в тимчасово окупованому Криму заявили про серію вибухів неподалку від Керченського мосту. Там пропало світло, було зупинено рух автомобілів.

Окупанти заявили про атаку морських дронів, в росЗМІ з'явилася інформація про те, що один з них підбив танкер Sig, спущений на воду в 2014 році. Він потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки за доставку авіаційного палива до Сирії.

Пізніше в мережі опублікували можливі переговори екіпажу після атаки. Вчора з'явилося відео, на якому можна побачити пошкоджений танкер.

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