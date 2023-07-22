Принаймні одна людина загинула, у десятків – опіки.

Черговий кривавий інцидент стався в ТЦ на території країни-агресора. У торговому центрі на Кутузовському проспекті в Москві прорвало трубу з гарячою водою. Відомо про десятки постраждалих.

За інформацією Telegram-каналу "112", опіки отримали 50 осіб. Shot пише про 70 постраждалих і уточнює, що у них в основному обпалені ноги.

Також російські ЗМІ інформують про дев'ятьох ушпиталених (серед них – людина з серцевим нападом). Принаймні одна людина загинула – жінка живцем зварилася в окропі.

За попередньою інформацією, прорив стався в "преміальному гастрономі " "Глобус Гурме" на виробничій лінії. Кілька поверхів залито водою в результаті інциденту, пише Baza.

Як інформує російське пропагандистське агентство РІА Новини, до 18 осіб були заблоковані в ТЦ без можливості вибратися. Рятувальники запевняють, що вони відрізані від виходу, але знаходяться в безпечному приміщенні.

Кадри з місця показують оповиті окропом і парою приміщення ТЦ. Принаймні одного із заблокованих відвідувачів ТЦ шукають рятувальники.

Інциденти в російських ТЦ

У грудні в ТЦ "Мегахімкі" в Підмосков'ї сталася пожежа з вибухами. Тоді вогонь охопив щнайменше 17 тисяч кв м торгового центру.

Восени масштабна пожежа охопила торговий центр "Меркурій" в Уфі. Поки будівля палала, "чесні російські громадяни" пограбували магазини.

Вас також можуть зацікавити новини: