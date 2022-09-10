Поки пожежники намагалися ліквідувати загоряння, росіяни виносили з магазинів речі і зовсім не боялися загинути заради легкої наживи.

У російському місті Уфа сталася пожежа в торговому центрі "Меркурій". Вогонь охопив велику територію, а "чесні російські громадяни" вирішили скористатися моментом. Жителі Уфи пограбували охоплений вогнем ТЦ.

На відео, які вже з'явилися в соцмережах, можна спостерігати безпечність росіян, заради легкої наживи вони ризикували життям і виносили з магазинів товари.

Так, росіян особливо зацікавила доля магазину, де продавалися хутряні вироби. Мародери викидали на вулицю шуби і намагалися вкрасти якомога більше товарів. Все це знімалося на відео, але росіяни зовсім не соромилися займатися грабунком.

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Також росіяни "потурбувалися про збереження" магазинів з технікою та іншими товарами. Випадкові свідки мародерства намагалися зупинити "чесних громадян", але ті почали розбігатися тільки коли почули, що всі їхні вчинки фіксуються на відео.

Незабаром стало відомо, що пожежу в ТЦ вдалося локалізувати, вона поширилася на 5,4 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання. У РФ оцінити збиток поки що не беруться, адже навряд чи їм вдасться з'ясувати, скільки магазинів згоріло, а скільки шуб та інших товарів "врятували небайдужі громадяни".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії військовий побив стільцем чоловіка, який не оцінив його "подвиги" в Україні.

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