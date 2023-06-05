Він прокоментував заяву Пригожина про "самостійну" передислокацію найманців в район Шебекіно.

Російський терорист Ігор (Гіркін) Стрєлков прокоментував заяву засновника ПВК "Вагнер" Євген Пригожина про те, що його найманці, можливо, зайдуть в Білгородську область для придушення сил партизанів.

Відзначимо, що відповідним "анонсом" колишній кухар Путіна відзначився 3 червня. Гіркін заявив, що передислокація "вагнерівців" з Бахмута в Шебекіно вигідна, перш за все, ЗСУ.

"До речі, анонсоване Головним Бовтуном Оркестру Пригожиним, "самостійне" переміщення виведеного з Бахмута "Вагнера" під Шебекіно - якраз вигідно саме і тільки ЗСУ", - вказав Гіркін.

При такому сценарії, поки неабияк пошарпаний, але все ще великий резерв найманців буде зайнятий боями де-небудь у Вовчанську, ЗСУ завдадуть удару силам РФ в іншому місці, вважає терорист.

Пригожин заявив, що може відправити ПВК "Вагнер" в Шебекіно

Нагадаємо, що напередодні ватажок "вагнерівців" Пригожин "під соусом" критики в бік Міноборони РФ, яке, на його думку, не може навести порядки в Шебекіно (Бєлгородська область) та впоратися з партизанами, зробив дивний анонс.

Він оголосив, що готовий взяти ситуацію у свої руки і йти захищати "етнічних українців" самостійно. Для цього йому не потрібно питати дозволу в Міноборони РФ, підкреслив Пригожин. Пізніше він також посилався на заяву губернатора Гладкова про п'ять жертв у Білгородській області та пообіцяв помститися.

Нагадаємо, що станом на 4 червня бої в Бєлгородській області "перекинулися" на Нову Таволжанку. Загони Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" оголосили, що взяли там перших полонених.

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