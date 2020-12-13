Убитим виявився 37-річний російський найманець Андрій Чекін.

У місті Муріно Ленінградської області Росії поліцейські виявили тіло колишнього бойовика терористичного угруповання "ДНР" з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Слідком області.

Як повідомляють росЗМІ, убитим виявився 37-річний російський найманець Андрій Чекін, який у складі «першої розвідувальної роти» терористичної організації «ДНР» воював проти української армії у 2014-2015 роках.

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У профілі російського бойовика на сайті Миротворець зазначено, що Чекін народився в місті Бійськ в Алтайському краї 12 травня 1983.

На своїх сторінках у соцмережах він хвалився фотографіями з Донецької області, на яких позував зі зброєю та іншими найманцями.

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Автор: Денис Прядко