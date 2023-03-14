Чеченський лідер вважає, що в нестачі винні самі військові.

Глава Чечні Рамзан Кадирова розкритикував військових, які постять в соцмережах звернення і скаржаться на погане забезпечення і брак боєприпасів.

На війні ніколи не буває всього вдосталь, і це не привід виносити на обговорення "внутрішні питання", вважає Кадиров.

У дусі російської пропаганди він заявив, що Росія не веде загарбницьку війну, а бореться зі "всім блоком НАТО", і робить це нібито настільки успішно, що все "працює злагоджено і бездоганно як годинник". І взагалі, за словами Кадирова, "ситуація як в країні, так і в рядах бойових підрозділів в рази краща, ніж була рік тому".

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А за брак снарядів лідер Чечні поклав відповідальність на самих військових. Він заявив, що ті, що помилилися, тепер маюь терпіти, тому що "це війна, а не курорт".

"Воїн не кричить - воїн вирішує. Необхідно шукати рішення задачі, а не збиратися в купку і писати публічні звернення. Закінчилися патрони? А чому заздалегідь не попередив вищого офіцера, що вони закінчуються? У хорошого бійця патрони ні з того ні з сього раптом не закінчуються. Терпи тепер хоча б добу, знайди собі іншу задачу. Дали карту бойового завдання? Дій, боєць! Від тебе залежить виконання. Думай, розподіляй сили і можливості, а не стій з відкритим ротом. Ніхто не буде бігати за тобою з цинком патронів і сухпайком, щоб вручити акурат в той момент, коли твої закінчаться", – написав він у своєму Telegram.

Снарядний голод в Росії

В кінці минулого місяця в ПВК "Вагнера" заявили, що найманці страждають від "снарядного голоду" і звинуватили Міноборони РФ. Після скандалу поставки відновили, щонайменше, на папері.

Британська розвідка заявляє, що в останні кілька тижнів снарядний голод в армії РФ посилився і це прямо позначилося на бойовому потенціалі ворога.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляв, що якщо країна-агресор не знайде постачальника боєприпасів, до літа, трапиться "снарядний інсульт".

Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликають не думати, що скоро у росіян закінчаться снаряди.

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