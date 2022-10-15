Слідство нібито розглядає версію вбивства та самогубства.

У Партизанську (Приморський край РФ) знайшли мертвим військового комісара Романа Маліка. Обставини смерті незрозумілі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

В адміністрації міста заявили, що Малік "трагічно пішов із життя". Однак Телеграм-канал Amur Mash із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомляє, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства Маліка. Тіло воєнкома знайшли біля паркану приватного будинку. Приморське видання "Время перемен" уточнює, що труп знайшли "на паркані".

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За даними видання "Байкал 24", на тілі воєнкома є ознаки самогубства, проте його знайомі сумніваються у суїцидальних нахилах.

Роман Малик брав участь у чеченських кампаніях, а потім обіймав різні посади у військкоматі, у тому числі керівні. Він також "активно займався військово-патріотичним вихованням молоді, дуже любив своїх дітей", пишуть місцеві ЗМІ.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У британській розвідці вважають, що в Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти відзначають, що навіть ця Обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення. Також цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Севастополі російські окупанти вручили чоловікам призовного віку близько тисячі повісток.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації, зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників складали жінки-матері і дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

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