Підозрюваним у вбивстві виявився 55-річний житель Примор'я / фото procherk.info
Мешканка Приморського краю виявила людський труп, загорнутий в ковдру, в новій квартирі.
Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.
Росіянка придбала нерухомість в селищі Новошахтинський і знайшла там заховане тіло чоловіка. За даними телеканалу, незадовго до оформлення угоди у квартирі сталося вбивство. Там помітили сліди крові, а також сокиру і молоток.
Під час розслідування вбивства підозрюваного затримали. Ним виявився 55-річний житель Примор'я. Незабаром він зізнався у скоєному.
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