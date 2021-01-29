Незадовго до оформлення угоди в квартирі сталося вбивство.

Мешканка Приморського краю виявила людський труп, загорнутий в ковдру, в новій квартирі.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.

Росіянка придбала нерухомість в селищі Новошахтинський і знайшла там заховане тіло чоловіка. За даними телеканалу, незадовго до оформлення угоди у квартирі сталося вбивство. Там помітили сліди крові, а також сокиру і молоток.

Під час розслідування вбивства підозрюваного затримали. Ним виявився 55-річний житель Примор'я. Незабаром він зізнався у скоєному.

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Автор: УНІАН