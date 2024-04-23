Чеченський лідер років десять не займався спортом або, дійсно, серйозно хворий.

Після повідомлень про важку хворобу глави Чечні в соціальних мережах з'явився ролик, на якому Рамзан Кадиров зображений під час спортивного тренування.

На відео, яке оприлюднив "Gulagu.net", глава Чечні віджимає гантелі, штангу, демонтує навички рукопашного бою. Зокрема, "укладає на лопатки" чоловіка, з яким був у спарингу. Під час занять обличчя Кадирова спотворюється від нібито великого навантаження, аналогічно реагують на власні вправи інші учасники тренування. Водночас, люди, які мають досвід подібних тренувань, вважають згадане відео - звичайною "показухою".

"Рамзан Кадиров вкотре розсмішив усіх новими фото і відео зі спортзалу, де він тужиться і пихкає з гантелями 7 кг і 14 кг, якими розминаються в залах молоді дівчата і підлітки-початківці. Для кого Рамзан вирішив зняти це і чому він подумав, що навколо стільки ідіотів?", - пише "Gulagu.net".

Зазначається, що будь-якому аматору-спортсмену, не кажучи вже про професіоналів, при перегляді цих кадрів достатньо хвилини, щоб зрозуміти рівень фізичної підготовки Кадирова.

"Вона просто ніяка. Це свідчить або про те, що він фактично не займається спортом і спустився в зал уперше за останні 10 років для цих зйомок, або про те, що він серйозно хворий. У будь-якому разі, очевидно, що затія зняти цей ролик провалилася і його автори виставили Рамзана клоуном і слабаком", - акцентує ресурс.

Водночас підкреслюється: глава Чечні принизив цим "шоу" не тільки себе, а й тих, хто знятий із ним на спільному "тренуванні" - цим чоловікам, імовірно, довелося применшити власні можливості для догоджання лідера країни.

"Рамзану мало було принизити самого себе. Для "масовки" і достовірності він змусив у цьому фарсі брати участь спортсменів, які теж підігравали йому і тужилися від гантелі 14 кг при тому, що регулярно розминаються з вагою від 20 кг. Цирк", - констатує "Gulagu.net".

Що передувало

Днями з'явилося повідомлення про те, що чеченський лідер Рамзан Кадиров серйозно хворий, і Кремль думає над тим, ким його замінити в разі смерті або втрати працездатності. За даними "Новая газета Европа", у січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз "некроз підшлункової залози".

Він не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність" і сам пояснив свою відпустку проблемами зі здоров'ям. Пізніше проблеми зі здоров'ям Кадирова загострювалися, а у 2023 році стан здоров'я Кадирова став топовою темою. Повідомлялося, що внаслідок відмови нирок і застою рідини в легенях він збільшився в розмірах у півтора раза. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став важко говорити, повільно ходити, надто тепло для чеченського клімату одягатися тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: