Опубліковано відео його тренування.

У Рамзана Кадирова відреагували на інформацію російських журналістів про те, що він серйозно хворий - у нього діагностували некроз підшлункової залози.

Як пише пропагандистське РИА Новости, після появи відповідної статті помічник глави Чечні опублікував відео, на якому можна побачити тренування Кадирова у спортзалі.

"Вечірнє тренування. Ахмат - сила", - підписав він відео.

Чим хворий Кадиров?

Учора "Новая газета Европа" повідомила, що ще на початку 2019 року Кадирову діагностували "некроз підшлункової залози". Відтоді його стан тільки погіршувався. За даними журналістів, йому вже готують заміну.

Нагадаємо, ще минулої осені в мережі з'явилася інформація про те, що Кадиров впав у кому. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України тоді підтверджували, що він перебуває у важкому стані.

У Кремлі сказали журналістам, що не даватимуть "довідок про його стан здоров'я", на сайті лідера Чечні повідомлялося, що він пішов у відпустку.

У мережі також повідомляли про велику кількість автомобілів наближених до Кадирова людей на території Центральної клінічної лікарні Москви. У глави Чечні тоді сказали, що він приїжджав провідати свого дядька.

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