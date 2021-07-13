Вони майже не постраждали.

У Дагестані дві дівчини зірвалися вниз з Сулацького каньйону.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Каньйон знаходиться в долині річки Сулак. Його протяжність становить 53 кілометри, глибина досягає 1920 метрів.

Дівчата каталися на гойдалках, які були встановлені прямо над прірвою. На відео можна побачити, що вони не були пристебнуті.

Читайте такожУ московському суді застрелився судовий розпорядник"Покатушки на гойдалках в Дагестані ледь не закінчилися трагедією - дві дівчини зірвалися вниз зі Сулацького каньйону. На щастя, вони майже не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після події до "атракціону" приїхали поліцейські.

За даними місцевих ЗМІ, дівчата приземлилися на майданчик з настилом.

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Автор: Людмила Жерновська