Російські пропагандисти з новою завзятістю заговорили про денацифікацію та демілітаризацію.

Після вибухів, які сьогодні сталися на Кримському мосту, поплічники президента РФ Володимира Путіна знову заговорили про "необхідність захоплення" українських міст Одеси та Миколаєва. Зокрема росЗМІ заявляють, що відповідні заяви зробили кілька російських політиків.

Серед них Володимир Джабаров - член партії "Єдина Росія" та Ради Федерації Федеральних зборів РФ. За його словами, країні-агресорові треба захопити Одесу та Миколаїв, щоб "запобігти майбутнім атакам на Крим".

"Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами", - заявляє прихильник Путіна.

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Також відреагував на пошкодження мосту юрист Андрій Клішас, який є сенатором РФ від Красноярського краю. Він повністю підтримує прагнення Путіна знищити Україну та наголошує на "актуальності денацифікації та демілітаризації". "Ми розумітимемо, що ці завдання виконані, коли такі акції (РФ звинувачує у пошкодженні мосту Україну - УНІАН) стануть для залишків української держави неможливими", - написав він у соціальних мережах.

Аналогічну заяву зробив депутат Держдуми Євген Попов - чоловік російської пропагандистки Ольги Скабеєвої.

Перелічені політики закликають до "актів відплати". Усі вони - під санкціями низки країн через свою підтримку нападу РФ на Україну.

Що сталося на Кримському мосту - головне

Вранці 17 липня на Кримському мосту, який окупанти використовують для забезпечення силами і засобами своїх угруповань, прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, стався обвал частини автомобільного полотна, пошкоджена опора, але залізничне сполучення працює.

За даними росЗМІ, під час вибуху загинуло двоє громадян РФ, які хотіли відпочити в окупованому Криму, незважаючи на активні бойові дії на півдні України.

РФ відразу звинуватила у пошкодженні моста Україну, але українські спецслужби офіційно не підтверджують причетність до цього. В той же час в СБУ сказали, що подробиці події розкриють після перемоги України.

На думку деяких експертів, удар по Кримському мосту міг бути здійснений надводними безпілотниками.

Наразі стало відомо, що окупанти перекрили під'їзди до мосту з боку Краснодарського краю, а раніше росіяни скаржилися на багатокілометрові пробки на тій ділянці. Також є інформація про призупинення продажу квитків на автобуси "Ростов-Крим".

Російський Telegram Baza повідомив, що переправа через Керченську протоку призупинила свою роботу ще ввечері 16 липня.

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