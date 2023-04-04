Рупор Кремля зазначила, що сучасна Росія не знала такого тероризму.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян передрекла Російській Федерації далеко не найсвітліше майбутнє. Вона заговорила про "період політичного тероризму" після ліквідації в кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарського.

"Ми можемо вповзти в новий для нас період, який закінчиться, але може виявитися дуже серйозним і забрати безліч життів, – період політичного тероризму", – заявила Симоньян в шоу "Ч.Т.Д.".

За її словами, в новітній історії Росії такого тероризму не було, а росіяни спостерігали лише етнічний тероризм, але "це інше". При цьому вона заявила, що знищення "воєнкора" не внутрішні російські розбірки, а теракт, спланований спецслужбами України.

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Також Симоньян назвала Дарину Трепову, яка передала Татарському статуетку з вибухівкою, "доморощеною тварюкою", яка нібито працювала за гроші.

Ліквідація "воєнкора" Татарського - що відомо

2 квітня в одному з кафе російського Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух під час творчого вечора пропагандиста Максима Фоміна відомого як Владлен Татарський. "Воєнкор" помер на місці події.

Через кілька годин силовики заявили про затримання підозрюваної на ім'я Дарина, яка подарувала татарському "вибухову" статуетку.

Своєю чергою в Кремлі відразу ж звинуватили Україну. За словами прес-секретар президента РФ Дмитра Пєскова, нібито за вбивством Татарського може стояти "київський режим". Водночас Путін посмертно нагородив Татарського "орденом мужності"

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