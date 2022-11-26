За версією російської матері, її син сам пішов під кулі під час ранкового бою.

Мати ліквідованого в Україні російського окупанта Костянтина Пшеничкіна розповіла диктатору Володимиру Путіну про "сина-героя", який йшов "рубати укр*пів", але щось пішло не так.

"Щемливу" історію про окупанта його матір розповіла у Кремлі під час зустрічі Путіна нібито з батьками "денацифікованих" в Україні "мобіків". Однак пропагандисти диктатора прогадали зі сценарієм.

За версією жінки, її сина-окупанта ліквідували під час одного з ранкових боїв, коли "ворог підійшов близько". Жінка настільки добре знає деталі "денацифікації" рашиста, що навіть навела його останню репліку.

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"Він вискочив з окопа, викликав вогонь на себе. І останніми його словами були: "Йдемо, братва, рубати укр*пів", - сказала жінка.

Путін, слухаючи матір свого гарматного м'яса, попивав чай і вдавав емоцію співчуття.

Як виявлося потім, Пшеничкін - не "мобік", а найманець, який, очевидно, воював на українському Донбасі. Журналіст Володимир Золкін опублікував фото надгробної таблички Пшеничкіна. Дані на ній свідчать про те, що окупанта "денацифікували" ще у 2019 році.

"Російські" матері: найцікавіші новини

Матері російських окупантів залюбки відправляють синів вбивати українців, а коли ті телефонують з полону, дивують неприродніми реакціями.

Нещодавно український журналіст і блогер Володимир Золкін зателефонував матері російського військового, який потрапив у полон. Він хотів дати їй можливість поговорити із сином, але жінка вирішила нахамити і кинути слухавку.

Перед цим мати 41-річного окупанта Фаніса Заріфулліна з Татарстану розповіла, що її син відправився на війну в Україну через гроші. Напередодні його звільнили з роботи за пияцтво. Втім, чоловік вже пропив усі зароблені на крові гроші.

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