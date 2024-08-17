Українські військові у процес не втручаються та наголошують, що це справи самих росіян.

В підконтрольному ЗСУ місті Суджа Курської області місцеві мешканці активно грабують покинуті без нагляду магазини та аптеки. Відповідні кадри публікують телеграм-канали.

Як видно на відео, мародерством займаються літні жінки, яких російська влада покинула напризволяще. Аби прогодуватися, вони забирають продукти харчування з магазинів і везуть їх до себе просто у магазинних візках.

"Їсти-пити – ми магазини пограбували. Ну а шо робити? Водички питної, консервів узяли", – каже жінка, яку з торбами зупинив посеред міста український військовий.

Також добре видно, що українські військові цьому процесу не заважають.

"Ну правильно. Це ж ваше все. Це ж не наше", – каже військовий жінці, яка зізналася у мародерстві.

Ситуація на підконтрольних ЗСУ територіях в Курській області

Як писав УНІАН, Україна почала доставляти гуманітарну допомогу в Суджу та інші населені пункти Курської області, які зараз контролює українська армія. Цей факт засвідчила знімальна група каналу 1+1, яка побувала в Суджі.

Також ми розповідали, що Україна зараз розглядає можливість створення військових комендатур у Курській області, аби забезпечити громадський порядок на територіях, де більше немає російської влади.

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