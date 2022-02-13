Партія називає подібну інформацію "провокацією".

У ЛДПР скаржаться на поширення серед регіональних депутатів чуток про смерть глави фракції, українофоба Володимира Жириновського, який зараз перебуває у важкому стані в московській клініці.

Як пише пропагандистське ТАСС, політсила вже звернулася з цього приводу до правоохоронців.

ЛДПР називає подібну інформацію "провокацією".

"Звернення до органів справді було, тому що це була провокація. Вчора вночі була маса дзвінків, в тому числі й до мене, з підставних телефонів, телефонів наших депутатів. Потім ця інформація розійшлася мережею", - пояснив перший заступник керівника центрального апарату ЛДПР Сергій Каргінов.

Він додав, що регіональним відділенням вже порадили не реагувати на "провокаційні дзвінки".

"Відповідно, послали всі документи й запити у силові структури", - сказав Каргінов.

У ЛДПР переконують, що Жириновському стає краще.

Жириновського госпіталізували: що відомо

ЗМІ повідомили про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці у стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Тим не менше, як стверджували співрозмовники у партії на умовах анонімності, росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Його стан важкий.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.