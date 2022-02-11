Два одіозних російських депутати лікуються одному медзакладі.

Голову російської комуністичної партії (КПРФ), яка раніше виступила ініціатором визнання "ЛДНР", Геннадія Зюганова, помістили в лікарню. Зроблено це з профілактичними цілями.

Про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на голову прес-служби партії Олександра Ющенка.

За його словами, рішення про госпіталізацію 77-політика ухвалили з урахуванням епідеміологічної ситуації, а також перенесених операцій. Він також спрогнозував його виписку упродовж декількох днів.

Примітно, що в цій же лікарні (ЦКЛ Москви) знаходиться інший одіозний депутат Держдуми - Володимир Жириновський.

Як повідомив у Телеграмі екс-депутат Держдуми РФ В'ячеслав Лисаков, Зюганов і Жириновський знаходяться в одному корпусі.

Коронавірус у Жириновського - що відомо

9 лютого російські ЗМІ повідомили, що Жириновського госпіталізували з коронавірусом. У грудні він зробив восьму ін'єкцію російського препарату від COVID-19, але дива не сталося.

У ЛДПР стверджували, що з Жириновським все гаразд, але він дійсно потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він два тижні приховував, що інфікувався коронавірусом.

Напередодні стало відомо, що Жириновський перебуває у важкому стані й перестав упізнавати оточуючих і рідних.