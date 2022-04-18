Псевдо-журналісти уже не приховують, що Росія по-звірячому знищує Маріуполь.

Російська пропаганда вкотре дала збій. Цього разу її посіпаки заплутались і "здали" своїх у Маріуполі. Псевдо-журналісти з РФ заявили, що на їхніх очах "росавіація вдарила по п'ятиповерхівці".

Як зауважили у Маріупольській міській раді, російські пропагандисти вже не приховують: російська авіація випалює мирні квартали та навмисно знищує місцевих мирних жителів.

"На наших очах росавіація вдарила по п'ятиповерхівці", – журналісти агресора плутаються та "здають" своїх. Російська пропаганда дає збій," – йдеться у повідомленні.

Маріупольська міська рада наголосила, що зло обов'язково покарають. Тим часом всі відеодокази путінського режиму передадуть до суду.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська депортували з заблокованого міста увесь медичний персонал. Зараз у місті не можна ані отримати негайну медичну допомогу, ані будь-яку фахову консультацію.

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