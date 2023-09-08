Зазначається, що займання гасила безпрецедентна кількість рятувальників.

У Москві горіла поліклініка Федеральної служби безпеки у Варсаноф'євському провулку.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, сьгодні вночі туди викликали пожежників – на другому поверсі будівлі у кабінеті дезінфекції сталося загоряння.

"5 квадратних метрів вирушили гасити одразу п'ять розрахунків МНС, обійшлося без постраждалих та евакуації. Попередньо хтось вирішив закурити, після чого дезінфікуючі засоби спалахнули. А ось хто посеред ночі бродить із сигаретами приміщеннями секретної поліклініки, вже розбираються", - пише канал.

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Зазначається, шо свого часу будинок у Варсаноф'євскому провулку використовували для таємних лабораторних досліджень засуджених до страти людей.

Пожежі в РФ

Нагадаємо, що раніше у Москві невідомі спалили автомобіль головного конструктора Глобальної навігаційної супутникової системи (ГЛОНАСС) Валерія Бабакова.

Перед цим у російському Дзержинську палає завод нафтохімічної продукції "Сибур". Втім, росіяни заявили, що це нібито було планове факельне загоряння.

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