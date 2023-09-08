У Москві горіла поліклініка Федеральної служби безпеки у Варсаноф'євському провулку.
Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, сьгодні вночі туди викликали пожежників – на другому поверсі будівлі у кабінеті дезінфекції сталося загоряння.
"5 квадратних метрів вирушили гасити одразу п'ять розрахунків МНС, обійшлося без постраждалих та евакуації. Попередньо хтось вирішив закурити, після чого дезінфікуючі засоби спалахнули. А ось хто посеред ночі бродить із сигаретами приміщеннями секретної поліклініки, вже розбираються", - пише канал.
Зазначається, шо свого часу будинок у Варсаноф'євскому провулку використовували для таємних лабораторних досліджень засуджених до страти людей.
Пожежі в РФ
Нагадаємо, що раніше у Москві невідомі спалили автомобіль головного конструктора Глобальної навігаційної супутникової системи (ГЛОНАСС) Валерія Бабакова.
Перед цим у російському Дзержинську палає завод нафтохімічної продукції "Сибур". Втім, росіяни заявили, що це нібито було планове факельне загоряння.