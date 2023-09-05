На підприємстві сталося факельне горіння.

У російському Дзержинську палає завод нафтохімічної продукції "Сибур".

Як повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ, на заводі виникло факельне горіння. Попередня причина займання вже встановлена.

"У Дзержинську Нижньогородської області на заводі "Сибура" виникло факельне горіння", - зазначають пропагандисти.

Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу. Тим часом у мережі з'явилися відео з місця пожежі. На кадрах видно стовп густого диму.

"Сибур" офіційно спростовує інформацію про пожежу на підприємстві в Дзержинську та повідомляє про "штатне тимчасове призупинення виробництва".

"Сьогодні ми справді вийшли на режим інтенсивного димного горіння на факельній установці. На короткий термін факельна установка була переведена в режим інтенсивного горіння, що передбачено діючими технологічними регламентами. Ведеться моніторинг стану атмосферного повітря на межах санітарно-захисної зони", - заявили у прес-службі компанії.

Остання бавовна в РФ

Як відомо, останнім часом пожежі та вибухи в РФ почастішали. Кілька разів невідомі дрони потрапляли по будівлях Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

У Держдумі заявили, що дивуватися цим атакам не потрібно, пояснивши їх тим, що в "Москву-Сіті" нібито легше влучити.

Вранці 1 вересня Москву атакував невідомий безпілотник. Хоч влада офіційно заявила про його збиття, очевидці повідомляють про стовп густого диму.

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