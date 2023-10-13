Чоловіку здалося, що охоронець Хабіб з сусіднього магазину надто часто заходить до "Летуаль" за безкоштовними пробниками, щоб надушитися.

У Москві продавець російської торгової мережі "Летуаль" спробував влаштувати прочуханку охоронцеві з сусіднього магазину Kari Хабібу: йому здалося, що той надто часто заходить до них подушитися.

Між чоловікам зав'язалася бійка за безкоштовні пробники парфумів. Інцидент стався в ТЦ "Калейдоскоп" на Хімкінському бульварі, пише телеграм-канал Baza.

За даними росЗМІ, 42-річний продавець "Летуаля" Дмитро давно помітив, що 26-річний Хабіб зловживає товаром, призначеним для покупців.

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10 жовтня Дмитро в черговий раз дорікнув Хабіба його надмірною тягою до безкоштовних парфумів, нарвавшись на бійку. За підсумком, на допомогу продавцю довелося викликати швидку через відкриту рану губи та порожнини рота.

"Хабіб не витримав - запропонував вийти раз на раз і вирішити парфумерний конфлікт остаточно. Продавець, здається, програв - після "бесіди" з Хабібом Дмитра відвезла швидка", - пише Baza.

Повідомляється, що в парфумерній суперечці довелося розбиратися поліції: чоловіків забрали у відділення для з'ясування обставин конфлікту.

У РФ влаштував різанину екс-найманець ПВК "Вагнер"

Раніше більш кривавий інцидент трапився в Кемеровській області РФ: там колишній найманець ПВК "Вагнер" після того, як отримав "помилування", порізав ножем двох громадян РФ. РосЗМІ відзначали, що між компанією виник конфлікт під час застілля й "вагнерівець" взявся за зброю. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про семикратно судимого інваліда III групи, якого підібрав Пригожин під час вербування в колоніях РФ. У нього фіксували психічний розлад.

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