Автори записок відзначили, що їм все відомо про загарбників.

У Москві і області родичі російських окупантів почали отримувати записки з написом "Ми все знаємо".

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на відповідні скарги москвичів, що з'явилися в соціальних мережах. Росіяни публікують фотографії записок від невідомих, які знаходять в поштових скриньках, а також на дверях і автомобілях.

На папірцях з написом "Ти сестра/дружина/мати вбивці" також вказують номер полку, роти і взводу, в якому служить російський загарбник.

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Ліквідація окупантів: останні новини

Нагадаємо, 11 липня українська армія вдарила по штабу російських військ в районі окупованого Бердянська. В результаті удару було ліквідовано заступника командувача ЮВО Олега Цокова, разом з ним міг перебувати підполковник Олександр Горін.

Також нещодавно в Краснодарі під час пробіжки розстріляли колишнього командира підводним човном "Краснодар" Станіслава Ржицького.

За неофіційною інформацією, він міг бути причетний до російського ракетного удару по Вінниці в липні минулого року, в результаті якого загинули 28 осіб. При цьому його родичі кажуть, що він подав рапорт на звільнення до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

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