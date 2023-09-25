У Москві після навчань військові забули на вулиці муляж бомби, через що на місце події довелося викликати вже справжніх саперів. Про це повідомляє "База".
Вдень 24 вересня перехожі помітили на одній з московських вулиць підозрілий предмет, що лежав біля паркану.
"Виглядала знахідка більш ніж лякаюче: це була обмотана скотчем коробка з проводами. Розбиратися з нею терміново викликали правоохоронців, які тут же і очепили територію", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося потім, винуватцями переполоху були нерозторопні солдати-строковики. Напередодні вони брали участь в антитерористичних навчаннях, по завершенні яких забули забрати з собою частину "реквізиту".
"В результаті цієї панічної атаки постраждали тільки солдати, які отримали наганяй від командування. Сам же "вибуховий пристрій" відправили у смітник", – повідомляє "База".
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