Спочатку на одній з вулиць Москви пройшли навчання саперів, а після - вже "практичні заняття".

У Москві після навчань військові забули на вулиці муляж бомби, через що на місце події довелося викликати вже справжніх саперів. Про це повідомляє "База".

Вдень 24 вересня перехожі помітили на одній з московських вулиць підозрілий предмет, що лежав біля паркану.

"Виглядала знахідка більш ніж лякаюче: це була обмотана скотчем коробка з проводами. Розбиратися з нею терміново викликали правоохоронців, які тут же і очепили територію", – йдеться в повідомленні.

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Як з'ясувалося потім, винуватцями переполоху були нерозторопні солдати-строковики. Напередодні вони брали участь в антитерористичних навчаннях, по завершенні яких забули забрати з собою частину "реквізиту".

"В результаті цієї панічної атаки постраждали тільки солдати, які отримали наганяй від командування. Сам же "вибуховий пристрій" відправили у смітник", – повідомляє "База".

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