72-річна вдова Анатолія Собчака і російська сенаторка Людмила Нарусова влітку вирушила в турецький Стамбул, а звідти – у французьку Ніццу. Однак, як пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости", цю поїздку сенаторка не погодила з Комітетом Ради Федерації з регламенту та організації парламентської діяльності. За поїздку в країну НАТО без узгодження політикині винесли попередження.
"Нарусова пропустила пленарне засідання", - наголосив голова Комітету з регламенту Ради Федерації В'ячеслав Тимченко, коментуючи літню поїздку колеги. Сама Нарусова заявила, що "фейки не коментує".
Раніше також спливала інформація про поїздку Нарусової до Іспанії – після того, як вона "засвітилася" на відео своєї дочки, політикині і журналістки Ксенії Собчак з Європи.
Що пов’язує родину Собчака з Путіним
Померлого у 2000 році в автокатастрофі Анатолія Собчака, першого мера Санкт-Петербурга і одного зі співавторів Конституції Російської Федерації, вважають політичним наставником російського диктатора Володимира Путіна.
У 1989 році Собчак був обраний депутатом Ленінградської міської ради народних депутатів. У 1990 році обраний головою Ленсовета, а в 1991 році — мером Санкт-Петербурга. З Володимиром Путіним Собчак познайомився в 1990 році, коли Путін був призначений на посаду заступника голови Ленсовета. Собчак допоміг Путіну зробити кар'єру в політичній сфері. Вплив на себе Собчака публічно визнавав і сам російський диктатор. Після смерті Собчака Путін часто згадував його в своїх виступах, називаючи його "великим російським політичним діячем" і "одним із засновників сучасної Росії".
Обмеження поїздок російських політиків в "недружні країни"
На початку 2023 року в російських ЗМІ широко обговорювався відпочинок за кордоном місцевих депутатів.
На цьому тлі в російському парламенті зобов'язали депутатів повідомляти про поїздки за кордон, якщо йдеться не про відрядження. Тепер про всі поїздки, за виключення здійснених за розпорядженням спікера Думи, необхідно повідомляти заздалегідь.