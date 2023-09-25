Вона, як сенатор, діяла всупереч регламенту.

72-річна вдова Анатолія Собчака і російська сенаторка Людмила Нарусова влітку вирушила в турецький Стамбул, а звідти – у французьку Ніццу. Однак, як пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости", цю поїздку сенаторка не погодила з Комітетом Ради Федерації з регламенту та організації парламентської діяльності. За поїздку в країну НАТО без узгодження політикині винесли попередження.

"Нарусова пропустила пленарне засідання", - наголосив голова Комітету з регламенту Ради Федерації В'ячеслав Тимченко, коментуючи літню поїздку колеги. Сама Нарусова заявила, що "фейки не коментує".

Раніше також спливала інформація про поїздку Нарусової до Іспанії – після того, як вона "засвітилася" на відео своєї дочки, політикині і журналістки Ксенії Собчак з Європи.

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Що пов’язує родину Собчака з Путіним

Померлого у 2000 році в автокатастрофі Анатолія Собчака, першого мера Санкт-Петербурга і одного зі співавторів Конституції Російської Федерації, вважають політичним наставником російського диктатора Володимира Путіна.

У 1989 році Собчак був обраний депутатом Ленінградської міської ради народних депутатів. У 1990 році обраний головою Ленсовета, а в 1991 році — мером Санкт-Петербурга. З Володимиром Путіним Собчак познайомився в 1990 році, коли Путін був призначений на посаду заступника голови Ленсовета. Собчак допоміг Путіну зробити кар'єру в політичній сфері. Вплив на себе Собчака публічно визнавав і сам російський диктатор. Після смерті Собчака Путін часто згадував його в своїх виступах, називаючи його "великим російським політичним діячем" і "одним із засновників сучасної Росії".

Обмеження поїздок російських політиків в "недружні країни"

На початку 2023 року в російських ЗМІ широко обговорювався відпочинок за кордоном місцевих депутатів.

На цьому тлі в російському парламенті зобов'язали депутатів повідомляти про поїздки за кордон, якщо йдеться не про відрядження. Тепер про всі поїздки, за виключення здійснених за розпорядженням спікера Думи, необхідно повідомляти заздалегідь.

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