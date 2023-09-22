Чоловік забарикадувався в машині і пригрозив "всіх підірвати".

У Москві невідомий "диверсант" ледь не підірвав місцевий бізнес-центр, верхи на "Ладі".

Курйоз стався на території БЦ "Неверовского 9". Як уточнює Baza, чоловік забарикадувався у своїй "Ладі Ларгус" на парковці ТЦ і пообіцяв "всіх підірвати" після конфлікту з охоронцем.

Останній з невідомої причини не дозволив йому пройти в будівлю.

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"Коли охоронець його не пустив, він закрився в машині і пообіцяв все підірвати. Ніяких вимог він не висуває, їхати з парковки він також відмовляється", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали поліцію. За даними Baza, "диверсанта" затримали.

У Росії житель Барнаула став "диверсантом-отруйником"

Нагадаємо, 21 вересня у РФ "диверсантом-отруйником" став житель Барнаула (Алтайський край): проти нього порушили кримінальну справу у зв'язку зі спробою отруїти воду, призначену мобілізованим.

У РФ акцентують, що місцевий житель організував диверсію, підтримуючи контакт з "представниками України". Також повідомляється, що він був радикально налаштований проти політичного курсу, який обрала влада РФ.

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