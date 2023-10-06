Чиновники повинні будуть щомісяця перераховувати по 2% зарплати на потреби так званої "СВО".

У Російській Федерації чиновникам запропонували поділитися з армією своєю зарплатою.

У Держдумі запропонували ввести добровільну підписку "Внесок у перемогу", за якою чиновники могли б щомісяця перераховувати по 2% зарплати на потреби так званої "СВО" (війни проти України). Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на лист депутата Яни Лантратової на ім'я Михайла Мішустіна.

У тексті зазначено, що міра повинна торкнутися депутатів Держдуми, депутатів регіонального і муніципального рівнів, державних службовців, які займають посади, віднесені до категорії керівників, а також керівників федеральних бюджетних установ і державних корпорацій.

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