У РФ воюють з "бандерівцями", але навіть не знають, як виглядає сам степан Бандера.

Російські вчителі "гарно" привітали диктатора Володимира Путіна напередодні його дня народження листівками із зображенням одного з лідерів українського націоналістичного руху Степана Бандери. Як повідомляє портал "Зеркало", ініціатором такого пранку виявився білоруський акціоніст Владислав Бохан.

Напередодні дня народження Володимира Путіна 7 жовтня він попросив адміністрації кількох шкіл у Калузькій області вчителів Росії привітати його. І розіслав плакати, з якими треба було сфотографуватись, на яких начебто розміщена "юнацька фотографія" Путіна. Ось тільки насправді поряд із привітаннями там було зображення лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери.

Бохан розіслав свої листи до 30 шкіл Калузької області. При цьому половина повідомлень не дійшла, уточнює він, тому що поштовий сервіс прийняв їх за спам-розсилку.

"У підсумку можна сказати, що із приблизно 15 листів спрацювало чотири… Результат значний, як мені здається. І ніхто не помітив каверзи", - зазначив він.

Як додав Бохан, у цю акцію він не вкладав художню складову. Тому, що те, що роблять "об'єкти експериментів", уже стало "авангардним напрямом соціального перформативного мистецтва".

"Здавалося б, добре, що податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати в день його народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Проте дійсність змушує засумніватися у їх щирості, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера", - зазначив він.

Загалом у Росії люди не знають, як виглядає Степан Бандера

Так, повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму пенсіонерка "перетворила" лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру на британського актора Томаса Шелбі, більш відомого за своєю роллю ватажка банди "Гострі картузи". Неадекватна бабуся влаштувала скандал, побачивши британського "Бандеру" у вигляді татуювання на нозі у дівчини, і написала на неї донос у поліцію.

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