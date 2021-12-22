У Якутії (Російська Федерація) помітили працівників комунальних служб, які вийшли косити траву на вулицях, поки температура повітря досягала -50°C.
Фото одного з таких співробітників опублікував житель міста Покровська в міській групі в соцмережі, пише "Сібдепо".
"Сінокіс у -50С!", - зазначив автор фото.
Журналістам він уточнив, що комунальники раптово вирішили прибрати з вулиць очерет.
При цьому місцеві жителі до такого підходу поставилися із розумінням: по-перше, зручно, що не заважають комарі та мошки, а по-друге - міра вимушена.
"Освоєння до кінця року залишків коштів на благоустрій. Інакше зріжуть бюджет наступного року", - зазначив один городянин.
Раніше комунальників, які косили засніжену траву, помічали в російському Красноярську. УНІАН також писав, як у Росії ями на дорогах почали "ремонтувати" водою. А в Києві комунальник з газонокосаркою оголосив війну опалому листю.