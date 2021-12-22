Ані сніг, ані мороз, судячи з усього, їх не збентежили.

У Якутії (Російська Федерація) помітили працівників комунальних служб, які вийшли косити траву на вулицях, поки температура повітря досягала -50°C.

Фото одного з таких співробітників опублікував житель міста Покровська в міській групі в соцмережі, пише "Сібдепо".

"Сінокіс у -50С!", - зазначив автор фото.

Журналістам він уточнив, що комунальники раптово вирішили прибрати з вулиць очерет.

При цьому місцеві жителі до такого підходу поставилися із розумінням: по-перше, зручно, що не заважають комарі та мошки, а по-друге - міра вимушена.

"Освоєння до кінця року залишків коштів на благоустрій. Інакше зріжуть бюджет наступного року", - зазначив один городянин.

Раніше комунальників, які косили засніжену траву, помічали в російському Красноярську. УНІАН також писав, як у Росії ями на дорогах почали "ремонтувати" водою. А в Києві комунальник з газонокосаркою оголосив війну опалому листю.

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