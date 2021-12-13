Місцевий блогер показав "ноу-хау" міста Якутськ.

У російському Якутську придумали новий спосіб ремонту доріг - водою. За місцевих морозів вона замерзає та утворює порівняно рівне покриття.

Про це іронічно розповів один із місцевих блогерів і опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

У ролику видно, як на вулиці, якою автор їде на машині, ями на дорозі заповнено замерзлою водою. Температура повітря в цій місцевості останнім часом тримається на рівні -30...-40°C.

"Новий метод, як робити дороги. Вчіться! Заливати. Ноу-хау міста Якутськ. Бачите, он, свіжак! Усе заливається, скоро буде рівненько-рівненько. Як би тут проїхати і не розчавити новий асфальт. Супер-асфальт виходить, рівний-рівний. Ще треба двір залити - і буде краса", - говорить на відео автор.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Крижополі дорожню яму "залатали" квітучим кущем ірисів. Жителі одного з будинків Дніпра "відремонтували" ями килимами. А в Києві жінці не сподобалася "залатана" яма на дорозі - вона взяла лопату в руки й розв'язала питання.

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Автор: Катерина Комолова