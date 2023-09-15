Їх не беруть на роботу ні в силові структури, ні на підприємства військово-промислового комплексу, ні навіть у ресторани.

Колишні найманці ПВК "Вагнер" масово отримують відмови у працевлаштуванні. Їх не беруть на роботу ні в Росгвардію, ні на оборонні підприємства.

"Чати колишніх найманців ПВК "Вагнер" та їхніх сімей наповнилися повідомленнями про те, що людям війни доводиться різко змінювати професію. Після виведення ПВК з України велика частина співробітників ПВК була відправлена у відпустку, після якої розраховувала відправитися в гарячі точки. Але в кінці серпня в чатах "вагнерівців" поширилося аудіоповідомлення із закликом шукати роботу в інших сферах через конкуренцію ПВК з Міноборони в Африці і на Близькому Сході", – пише телеграм-канал "Можем объяснить".

Тепер колишні найманці Євгена Пригожина, які брали активну участь у російській війні проти України, не потрібні навіть "своїм". Вони влаштовуються на будівництво, в таксі і виробництво дверей.

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"Мати одного з них, Світлана, розповіла "МО", що по поверненню з війни син планував влаштуватися на новий камчатський завод дронів-камікадзе. Але папірець про помилування колишньому зеку не допоміг. "Сказали, вам краще інше місце пошукати. Навіть заяву не взяли", – розповіла "МО" Світлана. Те ж сталося з чоловіком Тетяни з Тюменської області, з аналогічною біографією: "Пробував влаштуватися на завод, служба безпеки відмовила без пояснення. Зараз працює в таксі, без оформлення", – сказано в повідомленні.

Автори каналу зв'язалися з агентством, яке допомагає з працевлаштуванням на завод імені Чернишова, де роблять двигуни для військових літаків. За словами представника компанії, служба безпеки підприємства не пропускає кандидатів з судимостями за крадіжку, наркотики і вбивства, навіть помилуваних. Також про відмову попередили і ті компанії, які підбирають пресонал в Шереметьєво.

"ФСБ постійно загортає таких кандидатів. Нам зараз дуже люди потрібні, але змушені підкорятися. Знаю, що людей з судимістю влаштовують на склади всілякі: Озон, Вайлдберіс", – розповів співробітник компанії.

Не світить "вагнерівцям" і робота в закладах громадського харчування. Так, в агентстві, що влаштовує співбесіди на вакансію "помічник кухаря" в мережу "Бургер Кінг" сказали, що "може на кур'єра візьмуть".

"У чатах родичі екс-найманців звинувачують владу в черговій брехні: "Їм обіцяли життя з чистого аркуша і не виконали обіцянок", – йдеться в публікації.

Діяльність ПВК"Вагнер"

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну найманці ПВК "Вагнер" в основному "промишляли" в країнах Африки. Однак відтоді, як Росія напала на Україну в лютому 2022 року, "вагнерівці" стали активними учасниками війни. Зокрема, найманці Євгена Пригожина брали участь у боях за Бахмут, який росіяни штурмували кілька місяців.

Після Бахмута "вагнерівці" вирішили йти на Москву. Те, що, як очікувалося, може перерости в повноцінний бунт, тривало менше доби. Пригожин розгорнув свою колону, яка йшла "зупиняти Шойгу", в 200 км від Москви. А "вагнерівці" продовжили своє безславне існування в Білорусі.

Кілька місяців після бунту Пригожин продовжував літати в Росію і навіть з'являвся в оточенні Путіна. Однак у серпні його літак зазнав аварії над Тверською областю РФ – Пригожин визнаний загиблим. Є кілька версій того, що тоді сталося: від вибухівки на борту до того, що борт був навмисно збитий.

Пізніше стало відомо, що ПВК "Вагнер" припинила вербування нових найманців.

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