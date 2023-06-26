Члени партії отримали інструктаж щодо того, як поводитися при спілкуванні з виборцями.

У РФ партії "Єдина Росія" наказали замовчувати тему щодо бунту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина при спілкуванні з виборцями.

Відповідні рекомендації озвучили кандидатам в регіональні та муніципальні депутати партії, поділився високопоставлений співрозмовник з "Єдиної Росії" в коментарі для BRIEF.

"Це не партійна тема", - каже він.

При цьому два інших джерела також підтвердили ЗМІ, що тема про Пригожина не до вподоби Кремлю.

Була дана установка замовчувати цю тему при спілкуванні з виборцями, а у випадку, якщо уникнути цієї повістки не вдасться, обходиться загальними фразами про те, що росіянам слід згуртуватися навколо Путіна, і що Росія повинна бути єдиною перед зовнішніми і внутрішніми загрозами.

У Держдумі РФ висловилися про долю "вагнерівців" після бунту

Нагадаємо, що 25 червня в Держдумі РФ прокоментували подальшу долю формування ПВК "Вагнер" після того, як найманці ледь не влаштували в Росії держпереворот.

Зокрема, член Комітету з оборони РФ Віктор Соболєв вказав, що деякі найманці зможуть перейти в підпорядкування Міноборони Росії та повернутися на війну в Україну. Також він виключив варіант, що "вагнерівцям" дозволять передислокуватися у Білорусь. Як відомо, саме туди, згідно з домовленістю з лідером РБ Лукашенко, повинен був втекти Євген Пригожин.

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