Активістка з Краснодара розповіла про безглузде звинувачення, яке їй пред'явили.

У російському Краснодарі силовики звинуватили місцеву активістку Аліпат Султанбегову в "дискредитації" армії РФ шляхом покладання квітів до пам'ятника "російського поета" Тараса Шевченка. Про це активістка повідомила у своєму Twitter.

Жінка опублікувала фотокопію постанови про порушення кримінальної справи, в якій вказані обставини "злочину" вчиненого нею 24 лютого цього року – в річницю російського нападу на Україну.

"Маючи злочинний умисел, спрямований на дискредитацію дій ЗС РФ, перебуваючи у громадському місці, а саме біля погруддя російського поета українського походження Шевченка Тараса Григоровича <...>, усвідомлюючи злочинний характер та суспільну небезпеку своїх дій, умисно поклала квіти до вказаного пам'ятника та розмістила біля нього таблички з написами "24.02.2022 року — День ганьби", "Пробач нам Україно" та табличку з перерахуванням міст України та міст, що увійшли до РФ, у складі Буча, Ірпінь, Київ, Дніпро, Вінниця, Одеса, Харків, Херсон, Донецьк, Луганськ, Ізюм, Гостомель", тим самим вчинила публічні дії спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ", – йдеться в матеріалах справи.

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Оскільки Султанбеговій загрожує реальний тюремний строк за вказаний "злочин", вона вирішила виїхати з Росії.

Репресії в Росії - останні новини

Днями стало відомо, що в Росії за державну зраду заарештовано трьох вчених з новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які розробляли Російські гіперзвукові ракети "Кинджал". Ті самі, які нещодавно показали свою нездатність прорвати ППО України.

Також Цього тижня до 7 років колонії засудили активіста російського руху "Солідарність" Михайла Крігера. Його звинувачують у" виправданні тероризму " і закликах стратити президента РФ Володимира Путіна. Справу порушили, спираючись на пости і коментарі активіста в соцмережах.

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