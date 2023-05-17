За державну зраду у Росії заарештовано трьох вчених з новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки - доктор технічних наук Валерій Звегінцев, директор ІТПМ Олександр Шиплюк і головний науковий співробітник Анатолій Маслов, які розробляли російські гіперзвукові ракети "Кинджал".
Маслова підозрюють у передачі Китаю відомостей, які пов'язані з гіперзвуковими технологіями, пише moscowtimes.ru. Журналісти дізналися, що Маслов і Шиплюк були заарештовані влітку 2022 року, а Звегінцев з 7 квітня поточного року перебуває під домашнім арештом.
Шиплюк і Маслов у 2012 році представили результати експерименту з проектування гіперзвукової ракети на семінарі у французькому місті Тур, пише Reuters. За його даними, всі троє вчених спільно працювали над темою гіперзвукових установок короткочасної дії.
Важливі новини про ракети "Кинджал" - сьогодні це варто знати
1 березня 2018 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що в РФ було створено гіперзвукову зброю. У Росії не раз хвалилися, що ракети "Кинджал" неможливо збити.
4 травня в Україні американський засіб протиповітряної оборони - Petriot - вперше збив російську гіперзвукову ракету. У ніч на 16 травня ворог влаштував масований ракетний удар по Києву і застосував, зокрема, шість "Кинджалів". Всі ворожі гіперзвукові ракети були знищені.
Пізніше стало відомо, що в РФ творців гіперзвукових ракет звинуватили в державній зраді. Вченим тепер загрожує довічне ув'язнення.
Офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін говорив, що ракета "Кинджал" не гіперзвукова. Експерт зазначив, що це просто ракета "Іскандер", яку запускає літак.