Одного з розробників "Кинджалів" нещодавно відправили під домашній арешт, з'ясували журналісти.

За державну зраду у Росії заарештовано трьох вчених з новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки - доктор технічних наук Валерій Звегінцев, директор ІТПМ Олександр Шиплюк і головний науковий співробітник Анатолій Маслов, які розробляли російські гіперзвукові ракети "Кинджал".

Маслова підозрюють у передачі Китаю відомостей, які пов'язані з гіперзвуковими технологіями, пише moscowtimes.ru. Журналісти дізналися, що Маслов і Шиплюк були заарештовані влітку 2022 року, а Звегінцев з 7 квітня поточного року перебуває під домашнім арештом.

Шиплюк і Маслов у 2012 році представили результати експерименту з проектування гіперзвукової ракети на семінарі у французькому місті Тур, пише Reuters. За його даними, всі троє вчених спільно працювали над темою гіперзвукових установок короткочасної дії.

Відео дня

Важливі новини про ракети "Кинджал" - сьогодні це варто знати

1 березня 2018 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що в РФ було створено гіперзвукову зброю. У Росії не раз хвалилися, що ракети "Кинджал" неможливо збити.

4 травня в Україні американський засіб протиповітряної оборони - Petriot - вперше збив російську гіперзвукову ракету. У ніч на 16 травня ворог влаштував масований ракетний удар по Києву і застосував, зокрема, шість "Кинджалів". Всі ворожі гіперзвукові ракети були знищені.

Пізніше стало відомо, що в РФ творців гіперзвукових ракет звинуватили в державній зраді. Вченим тепер загрожує довічне ув'язнення.

Офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін говорив, що ракета "Кинджал" не гіперзвукова. Експерт зазначив, що це просто ракета "Іскандер", яку запускає літак.

Вас також можуть зацікавити новини: