Росіяни кажуть, що тепер кожен з них - це Путін. Ось тільки їх особисті рахунки в банках, ймовірно, іншої думки.

У РФ почався флешмоб "МКСПутінцея" на підтримку "ображеного" російського лідера Володимира Путіна, якому 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт.

Відповідну акцію запропонували журналісти з Ленінградської області, передає прес-служба місцевого уряду. Росіяни раптово відкрили в собі "свого" Путіна й заявили, що тепер на території РФ таких російських диктаторів "багато".

"Хочемо повідомити всій суддівській двадцятці, що Путіних у нас у країні багато. Наприклад, редакція нашого телеканалу - це Путін колективний. І кожен з нас окремо - теж Путін. І відсотків 90 перехожих на наших вулицях - Путіни. У вас там, в суді, в очах ще не зарябило від навали Путіних? Нічого, скоро зарябит. Тому що #МКСПутінцея", - заявили журналісти.

Повідомляється, що такий "театр" підтримали й місцеві російські активісти, які заявили, що рішення Гааги проти Путіна - це ніщо інше, як підступний інформаційний хід у війні проти Росії.

Також там відзначили, що в пріоритетах російської молоді завжди буде Володимир Володимирович, і що тепер Гаага буде змушена видати ордер кожному зі 150 млн жителів РФ.

МКС видав ордери на арешт Путіна - Росія "кипить" від гніву

Нагадаємо, що 17 березня стало відомо про історично важливе рішення Міжнародного кримінального суду Гааги з приводу видачі ордера на арешт російського президента Володимира Путіна. Його звинуватили у можливій причетності до депортації дітей України. Важливість цієї події констатував президент Володимир Зеленський.

Тоді вердикт МКС, очікувано, викликав бурю гніву в Кремлі. Свої неадекватні реакції з приводу ордера Путіну продемонстрували його особистий прес-секретар Дмитро Пєсков, заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, й ще одна "фігурантка" ордера Марія Львова-Бєлова (уповноважена з прав дітей у РФ).

Також не змогли стримати слів російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) та чеченський "дон" Путіна Рамзан Кадиров. Останній заявив, що вкрадених українських дітей у РФ насправді годували, поїли й оберігали.

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