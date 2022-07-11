Багато російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися їхати воювати проти України.

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Коломийські Едельвейси" оприлюднили у соцмережі цікавий кадр.

Бійці бригади виставили у Facebook фото "дошки ганьби", на якому прізвища і зображення російських військовослужбовців, які не поїхали брати участь у так званій "спеціальній воєнній операції".

"Они отказались" але зате вони живі. Но не суть. Тепер на Росії новий тренд - дошка ганьби з фото та іменами людей, в яких включився інстинкт самозбереження, які не захотіли удобрювати наші ґрунти", - написали у бригаді.

Багато російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися їхати воювати проти України. І за це їхні обличчя розмістили на "дошці ганьби".

Окрім 30 портретів "дезертирів" на дошці також є цілий список з майже 300 іменами російських "відмовників".

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