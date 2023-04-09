Родичі російських військових не знали про їхню смерть.

Відправлених на війну проти України жителів російської Туви, батьківщини міністра оборони РФ Сергія Шойгу, родичі виявили похованими в більш ніж 1000 кілометрів від їхнього дому – в Новосибірську.

Як пише видання "Новая Тыва" з посиланням на місцеві чати в Viber, родичів ліквідованих російських військових не були сповіщено про їхню смерть. Вони дізналися про все тільки за фото з цвинтаря.

Видання зазначає, що такий підхід допомагає військовому командуванню позбутися претензій родичів загиблих солдатів на виплати.

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"У цих групах люди пишуть, що родичі загиблих були не в курсі не те що цих похоронів, навіть самого факту смерті цих солдатів! Тобто, виходить, "доблесне" Міністерство оборони на чолі з нашим "великим" земляком Шойгу навіть не спромагаються сповістити родичів про загибель солдатів. Очевидно, це робиться для того, щоб не платити страхове забезпечення і одноразові допомоги родичам. Інакше чому не можна навіть повідомити про смерть і дати людям поховати рідних на своїй землі?", – пише "Нова " Тива".

Місцеве видання "7×7" нагадує, що частина мобілізованих з Туви з жовтня проходила навчання в Новосибірську, де і були виявлені могили.

Похорон російських військових - скандали

Російські окупанти, які розв'язали загарбницьку війну проти України, продовжують гинути на нашій землі сотнями. По території РФ розростаються нові кладовища. Тільки на одному з них – в станиці Бакинська Краснодарського краю – за останні тижні з'явилися сотні нових могил найманців ПВК "Вагнера".

Подекуди найманців не виявляють бажання ховати з почестями, це вже призводило до скандалу. Так, влада міста Гарячий Ключ в Краснодарському краї РФ виступила проти того, щоб ховати найманців ПВК "Вагнера" на їхній території. Тоді, як зізнавався ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, на місцеву владу довелося чинити тиск, аби все ж поховати найманців. Згодом Пригожин через це виступив за введення покарання за відмову ховати "вагнерівців".

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