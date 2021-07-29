Експертиза показала в крові дитини 0,66 проміле алкоголю.

У Росії в Свердловській області 2-річна дитина захлинувся в бочці з питною водою.

У крові у неї знайшли алкоголь, повідомляє канал LIFE SHOT.

Трагедія сталася в селищі Бісерть. Загиблий хлопчик був інвалідом від народження, у нього легенева недостатність. Він залишився вдома з сестрою, мати пішла у справах, а батько був на роботі.

16-річна школярка розповіла, що вони з братом погралися і вона вийшла в туалет у двір, а коли повернулася, виявила дитину наполовину зануреною в 30-літрову бочку. Каже, що перед виходом про всяк випадок перевірила кришку, що вона замикнута, тому що брат постійно ліз туди.

Головна дивина в тому, що експертиза показала в крові дитини 0,66 проміле алкоголю. Школярка розповіла, що ніхто з сім'ї в день трагедії не пив алкоголь. Правда, до них в гості часто приходила сестра її вітчима зі своїм співмешканцем, а вони вживали брагу або спирт.

Порушено справу про заподіяння смерті з необережності.

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Автор: Олег Давигора