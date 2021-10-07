Випустило видання видавництво "ЕКСМО" у 2021 році.

Російська державна бібліотека для молоді закупила комікс про кривавого диктатора радянського режиму Йосипа Сталіна.

Про це йдеться у даних реєстру Держзакупівель РФ.

Видання "Сталін: шлях від семінариста до вождя нації. Біографія у коміксах" опинилось серед книжок, закуплених для поповнення фондів наприкінці вересня.

Випустило видання видавництво "ЕКСМО" у 2021 році.

Читайте такожХардкор у тайзі: як Путін і товсте Шойгу відкопали красиву перекладачкуЯк пише Telegram Можемо пояснити, у коміксі йдеться про участь Сталіна у внутрішньопартійній боротьбі, колективізації і репресіях 1930-х років, а також про стосунки диктатора зі своєю дружиною і донькою.

Сталіна назвали у книжці "одним з найвидатніших сильних світу цього ХХ століття"

"Надзвичайний політичний стратег і так, він надзвичайним чином співставив свої ресурси з завданнями: міцно, протягом п’яти років після смерті Леніна, утвердитися у ролі всесильного шефа Комуністичної партії; ціною жахливих жертв ввести радянське суспільство в еру індустріалізації; збудувати те, що він вважає "соціалізмом", – ідеться у післямові до коміксу.

Через постійну пропаганду Кремля "цінностей" окупації СРСР й особисто "заслуг" Сталіна позитивне ставлення росіян до диктатора у 2019 році сягнуло рекордного рівня: понад 70% громадян РФ позитивно оцінили його роль у історії.

Сталін – вбивця: що відомо

Йосип Сталін (Джугашвілі) отримав владу в СРСР у 1920-х після смерті Леніна. Він відповідальний за індустріалізацію та колективізацію, під час якої, за різними оцінками, загинули від 6 до 10,8 мільйона людей.

Під його керівництвом організували систему ГУЛАГ. Він же влаштував масові політичні репресії та насильницькі переселення народів.

Тільки за 1937-1938 роки – Великий терор – за звинуваченнями в антирадянській діяльності до розстрілу приговорили щонайменше 650 тисяч людей, не включаючи вбитих за іншими статтями.

Автор: Віолетта Орлова