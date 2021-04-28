У Росії депутата Курганської обласної Думи від "Єдиної Росії" Дениса Хахалова "з ганьбою" виключать з партії за участь в полюванні, в ході якої ще живого вовка переїжджали снігоходом і засовували йому дуло рушниці в пащу.
Про це повідомляє Znak.com.
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За даними видання, приводом для написання заяви в поліцію стало відео, зроблене учасниками полювання і розміщене в соцмережах. У ролику видно, як чоловіки переїжджають на снігоході ще живого вовка. Після цього один з мисливців починає тикати в морду тварині рушницею, а другий каже: "Давай я тебе зніму! Заштовхай дуло!" Вовк затискає зброю зубами, і це викликає у чоловіків сміх. У другій частині відео вони обмінюються один з одним схвальними репліками: "Чітко першого поклали!", "Здорові всі такі!", "Ось це Сафарі!".
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