фото ГУ МНС по Амурській області
У Забайкальському краї в Росії стався схід з рейок 25 вагонів вантажного поїзда.
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Про це повідомляє Байкал-Daily.
Як повідомляється, для усунення наслідків цієї великої аварії залучено 340 залізничників.
Через сходження вагонів було затримано кілька пасажирських поїздів.
У Забайкаллі 25 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок
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