В результаті НП ніхто не постраждав.

У Забайкальському краї в Росії стався схід з рейок 25 вагонів вантажного поїзда.

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Про це повідомляє Байкал-Daily.

Як повідомляється, для усунення наслідків цієї великої аварії залучено 340 залізничників.

Через сходження вагонів було затримано кілька пасажирських поїздів.

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Автор: УНІАН